De Luca | C’è gente con la memoria corta Il campo largo lo abbiamo fatto qui 5 anni fa

Tempo di lettura: 2 minuti “C’è molta confusione, gente con la memoria corta: il campo largo lo abbiamo fatto qui cinque anni fa. E quell’alleanza prese un milione e 800mila voti, cioè 500mila voti in più che in questa tornata elettorale”. Lo dice il presidente uscente della Campania Vincenzo De Luca tornando sulla vittoria di Roberto Fico alle elezioni regionali. Cinque anni fa “sono stato votato dal 70% dei cittadini. I cinquestelle – aggiunge – non hanno aderito alla coalizione per una loro scelta, non per una mia scelta, perché erano ancora nella fase ideologica e non c’era stata l’innovazione di Conte”. 🔗 Leggi su Anteprima24.it

