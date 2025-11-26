De Luca al giornalista | Ma quali luci e ombre qui ho fatto la rivoluzione E sul suo futuro | Come diceva Virgilio…

“Io sono un non eletto perché ho fatto un’altra scelta rispetto ad altri colleghi”. Così il presidente uscente della Regione Campania, Vincenzo De Luca, dopo la vittoria di Roberto Fico alle Regionali. “L’ho fatta – ha spiegato a margine di un appuntamento a Napoli – per due motivi. Primo, per non danneggiare altri colleghi consiglieri. È evidente che se si candida in una lista il presidente uscente obiettivamente toglie spazio ad altri consiglieri. Sinceramente non mi sono sentito di fare questa scelta per rispetto dei colleghi. Poi perché come diceva Virgilio ‘ognuno ha il suo giorno’. Ognuno ha una sua stagione. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

