De Laurentiis cambia tono nel tweet | Vittoria di tutti Avanti così!

Non c'è più la squadra divisa nel tweet di De Laurentiis. Non c'è più Conte che riprende la squadra in pugno. Stavolta dopo il successo contro il Qarabag, il tweet è di tono diverso: «Vittoria di tutti. Avanti così!». Anche Di Lorenzo a Sky Sport ha negato che ci fosse una distanza. Vittoria di tutti. Avanti così! — AurelioDeLaurentiis (@ADeLaurentiis) November 25, 2025

