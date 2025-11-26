Ddl sul consenso premier in imbarazzo per la trappola leghista | è l’effetto regionali

Repubblica.it | 26 nov 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

È Salvini a far saltare il testo, obbligando FdI a seguirlo per evitare una crepa in maggioranza. E la mossa sa di agguato post elettorale. 🔗 Leggi su Repubblica.it

ddl sul consenso premier in imbarazzo per la trappola leghista 232 l8217effetto regionali

© Repubblica.it - Ddl sul consenso, premier in imbarazzo per la trappola leghista: è l’effetto regionali

Argomenti simili trattati di recente

Ddl sul consenso, premier in imbarazzo per la trappola leghista: è l’effetto regionali - È Salvini a far saltare il testo, obbligando FdI a seguirlo per evitare una crepa in maggioranza. repubblica.it scrive

ddl consenso premier imbarazzoDdl Stupri, la destra sconfessa pure la premier: la legge è stata bloccata - Leggi su Il Fatto Quotidiano l'articolo in edicola "Ddl Stupri, la destra sconfessa pure la premier: la legge è stata bloccata" pubblicato il 26 Novembre 2025 a firma di Lorenzo Giarelli ... Scrive ilfattoquotidiano.it

ddl consenso premier imbarazzoLa destra frena su ddl consenso, salta il patto Meloni-Schlein. Il femminicidio è legge - La richiesta di approfondimento del Carroccio blocca l'approdo in Aula. Lo riporta ansa.it

Cerca Video su questo argomento: Ddl Consenso Premier Imbarazzo