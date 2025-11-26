Ddl Stupro Salvini sullo stop al testo | Si rischiano vendette c’è troppo spazio all’interpretazione

Secondo il vicepremier, il consenso, come scritto nel testo, "lascia spazio a vendette personali, da parte di donne e uomini, che senza nessun abuso userebbero una norma vaga per vendette personali che intaserebbero i tribunali".

