Ddl stupro Salvini boccia legge sul consenso | Norma valida ma discrezionale apre a vendette personali Roccella | Dubbi su onere della prova
Intervenuti oggi il vicepremier Salvini e la ministra Roccella per chiarire il brusco dietrofront della Lega all'approvazione del ddl stupro di ieri in Senato: "Legge aperta a facili interpretazioni, rischia di sovraccaricare i tribunali" Il consenso è "assolutamente condivisibile come princi. 🔗 Leggi su Ilgiornaleditalia.it
Altre letture consigliate
Donzelli, poco fa, ha spiegato in tv che se in questi tre anni i reati sono aumentati e i cittadini si sentono meno sicuri la colpa è della sinistra che ha governato negli anni precedenti (peraltro Salvini e la Lega facevano parte del governo Draghi, ma questo l’ha o - facebook.com Vai su Facebook
Firenze, un altro orrore, un altro stupro ai danni di una donna. Basta! Quasi la metà dei denunciati per reati sessuali in Italia è di nazionalità straniera, pur rappresentando meno del 9% della popolazione totale. Avanti senza altri dubbi con la proposta della Leg Vai su X
Stupri, Salvini frena sulla legge sul consenso: "Testo troppo discrezionale, lascia spazio a vendette personali" - "Il consenso è assolutamente condivisibile come principio, ma una legge che lascia troppo spazio alla libera interpretazione del singolo è ... Scrive affaritaliani.it
Stupri, Salvini sul ddl consenso: "Serve testo rigoroso, no alla libera interpretazione" - Il leader della Lega commenta lo stop in Senato alla modifica della norma del codice penale sul reato di violenza sessuale: 'Bongiorno è scrupolosa, reato deve essere circoscritto' ... Riporta adnkronos.com
Ddl consenso, arriva la bocciatura di Salvini - Dopo lo stop leghista in Senato, il vicepremier frena: «È una legge che lascia troppo spazio alla libera interpretazione». Da msn.com