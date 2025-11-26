Ddl stupro Salvini boccia legge sul consenso | Norma valida ma discrezionale apre a vendette personali Roccella | Dubbi su onere della prova

Intervenuti oggi il vicepremier Salvini e la ministra Roccella per chiarire il brusco dietrofront della Lega all'approvazione del ddl stupro di ieri in Senato: "Legge aperta a facili interpretazioni, rischia di sovraccaricare i tribunali" Il consenso è "assolutamente condivisibile come princi. 🔗 Leggi su Ilgiornaleditalia.it

