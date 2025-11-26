Ddl stupro cosa prevede il testo all' esame del Senato

Ilgiornale.it | 26 nov 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

La proposta di legge sulla violenza sessuale approvata in prima lettura dalla Camera e bloccata al Senato da una richiesta di approfondimenti da parte della maggioranza consiste in un unico articolo, che riscrive integralmente l'art. 609-bis del codice penale. Il consenso libero e attuale. Il nuovo testo introduce la nozione di "consenso", in linea con i fondamenti della Convenzione di Istanbul, di cui le componenti essenziali sono identificate nella libertà e nell'attualità. L'esito è che qualunque atto sessuale posto in essere senza che vi sia il consenso libero e attuale della persona coinvolta è configurabile come reato di violenza sessuale. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

ddl stupro cosa prevede il testo all esame del senato

© Ilgiornale.it - Ddl stupro, cosa prevede il testo all'esame del Senato

Dai un’occhiata anche a questi contenuti

ddl stupro cosa prevedeDdl stupro, cosa prevede il testo all'esame del Senato - Dal consenso libero e attuale alle tre condotte delittuose, dalla particolare vulnerabilità alle attenuanti: le novità ... Si legge su ilgiornale.it

ddl stupro cosa prevedeCamera approva all’unanimità il Ddl femminicidio, mentre il Ddl stupro divide i partiti - Ddl femminicidio, Camera approva all’unanimità: il nuovo reato entra nel codice penale, mentre sul Ddl stupro restano tensioni in Senato. Lo riporta notizie.it

ddl stupro cosa prevedeErgastolo per femminicidio, via libera alla legge nel giorno contro la violenza sulle donne. Ecco cosa prevede - Ma al Senato slitta il voto per inserire il consenso «libero e attuale» nel reato di violenze sessuale ... Si legge su open.online

Cerca Video su questo argomento: Ddl Stupro Cosa Prevede