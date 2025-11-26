Ddl stupro cosa prevede il testo all' esame del Senato
La proposta di legge sulla violenza sessuale approvata in prima lettura dalla Camera e bloccata al Senato da una richiesta di approfondimenti da parte della maggioranza consiste in un unico articolo, che riscrive integralmente l'art. 609-bis del codice penale. Il consenso libero e attuale. Il nuovo testo introduce la nozione di "consenso", in linea con i fondamenti della Convenzione di Istanbul, di cui le componenti essenziali sono identificate nella libertà e nell'attualità. L'esito è che qualunque atto sessuale posto in essere senza che vi sia il consenso libero e attuale della persona coinvolta è configurabile come reato di violenza sessuale. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it
