Ddl consenso Onofri | Un voltafaccia vergognoso

Parla la giurista presidente di “SeNonOraQuando” Torino: “È stato un tradimento mentre si continua a essere uccise”. 🔗 Leggi su Repubblica.it © Repubblica.it - Ddl consenso, Onofri: “Un voltafaccia vergognoso”

Senza "consenso libero e attuale" è reato di violenza sessuale. Dalla Camera, con un voto unanime, arriva il via libera alla proposta di legge bipartisan che riscrive l’articolo 609-bis del codice penale sul reato di stupro in linea con le disposizioni della Conven - facebook.com Vai su Facebook

Ddl consenso, Onofri: “Un voltafaccia vergognoso” - Parla la giurista presidente di “SeNonOraQuando” Torino: “È stato un tradimento mentre si continua a essere uccise” ... Secondo repubblica.it

Violenza sessuale: perché Lega, Forza Italia e Fdi hanno bloccato il ddl sul consenso - Nel giorno dedicato alla lotta contro la violenza sulle donne, la maggioranza al Senato blocca l'approvazione della legge sul consenso, già votata all'unanimità ... Lo riporta fanpage.it

Il ddl sul consenso si ferma al Senato: la maggioranza chiede un approfondimento sulla norma. L'opposizione: "C'è un voltafaccia" - Dopo l'unanimità raggiunta alla Camera, segno dell'intesa raggiunta tra Meloni e Schlein, il testo non verrà licenziato entro oggi a Palazzo Madama. Da today.it