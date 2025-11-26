Ddl consenso Onofri | Un voltafaccia vergognoso

Repubblica.it | 26 nov 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Parla la giurista presidente di “SeNonOraQuando” Torino: “È stato un tradimento mentre si continua a essere uccise”. 🔗 Leggi su Repubblica.it

ddl consenso onofri un voltafaccia vergognoso

Ddl consenso, Onofri: "Un voltafaccia vergognoso" - Parla la giurista presidente di "SeNonOraQuando" Torino: "È stato un tradimento mentre si continua a essere uccise"

Violenza sessuale: perché Lega, Forza Italia e Fdi hanno bloccato il ddl sul consenso - Nel giorno dedicato alla lotta contro la violenza sulle donne, la maggioranza al Senato blocca l'approvazione della legge sul consenso, già votata all'unanimità

Il ddl sul consenso si ferma al Senato: la maggioranza chiede un approfondimento sulla norma. L'opposizione: "C'è un voltafaccia" - Dopo l'unanimità raggiunta alla Camera, segno dell'intesa raggiunta tra Meloni e Schlein, il testo non verrà licenziato entro oggi a Palazzo Madama.

