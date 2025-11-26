Ddl consenso arriva la bocciatura di Salvini
Se Roccella e Nordio, pur con qualche rimostranza, assicurano che «la legge passerà», Matteo Salvini ha rivendicato la scelta leghista di fare marcia indietro sul ddl consenso, contestando una proposta normativa che pochi giorni prima aveva ottenuto l’approvazione unanime della Camera e che il Senato avrebbe dovuto ratificare proprio nella giornata dedicata al contrasto alla violenza sulle donne. Il leader della Lega ha spiegato che «il consenso è assolutamente condivisibile come principio, ma una legge che lascia troppo spazio alla libera interpretazione del singolo è una legge che rischia di intasare i tribunali e alimentare lo scontro invece di ridurre le violenze». 🔗 Leggi su Lettera43.it
