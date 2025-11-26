prima anticipazioni sulla serie televisiona dc “lanterns”. La prima teaser ufficiale della nuova produzione televisiva di DC, intitolata “Lanterns”, è stata mostrata a un pubblico selezionato, rivelando alcuni dettagli sorprendenti sul personaggio di Hal Jordan. Questa serie, inserita nel contesto dell’universo cinematografico e televisivo di DC, sta creando grande attesa tra i fan e gli appassionati. la trama e i protagonisti principali di “lanterns”. ambientazione e tono narrativo. Il progetto si distingue per un’atmosfera simile a quella di True Detective, con un tono noir e investigativo. La storia si svolge principalmente sul territorio degli Stati Uniti, con una palette cromatica dominata da tonalità caratterizzate dal marrone e da colori terrosi, che contribuiscono a creare un ambiente rurale e realista. 🔗 Leggi su Jumptheshark.it

© Jumptheshark.it - DCs prima serie tv green lantern scopri il colpo di scena su hal jordan