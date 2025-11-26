DAZN rinnovo diritti basket FIBA porta grande basket internazionale fino al 2029
DAZN annuncia il rinnovo dei diritti per la trasmissione delle principali competizioni FIBA, maschili e femminili, fino al 2029, portando in app quattro anni di grande basket internazionale per tutti gli appassionati e consolidando una collaborazione avviata nel 2023. L’accordo comprende l’intero ciclo delle qualificazioni e delle grandi rassegne internazionali, con le partite delle Nazionali com. 🔗 Leggi su Digital-news.it
DAZN rinnova i diritti delle competizioni FIBA fino al 2029: in app, quattro anni di grande basket internazionale - Si parte domani, 27 novembre 2025 con le qualificazioni ai Mondiali maschili “FIBA Men’s World Cup 2027 qualifiers”: l’Italia sul parquet alle 20:00 con la sfida contro l’Islanda. Da dazn.com
Grande basket internazionale: Dazn rinnova i diritti fino al 2029 - Si parte domani, 27 novembre, con le qualificazioni ai Mondiali maschili “Fiba Men’s World Cup 2027 qualifiers”: l’Italia sul parquet alle 20 contro l’Islanda ... Segnala tuttosport.com
Basket: Dazn rinnova diritti per trasmissione Champions 2025/26 - Dazn rinnova l'accordo per trasmettere in esclusiva la stagione 2025/2026 della Champions League di basket in Italia. Da ansa.it