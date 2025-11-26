DAZN rinnovo diritti basket FIBA porta grande basket internazionale fino al 2029
DAZN annuncia il rinnovo dei diritti per la trasmissione delle principali competizioni FIBA, maschili e femminili, fino al 2029, portando in app quattro anni di grande basket internazionale per tutti gli appassionati e consolidando una collaborazione avviata nel 2023. L’accordo comprende l’intero ciclo delle qualificazioni e delle grandi rassegne internazionali, con le partite delle Nazionali com. 🔗 Leggi su Digital-news.it
News recenti che potrebbero piacerti
Il rinnovo di Anguissa e le ultime su De Bruyne: Giovanni Manna ne parla ai microfoni di DAZN, prima di Napoli-Como ? #SSCNapoli #SpazioNapoli Vai su X
?Serie A: la 12ª giornata su Dazn si chiude con oltre 6,5 milioni di spettatori - facebook.com Vai su Facebook
Grande basket internazionale: Dazn rinnova i diritti fino al 2029 - Si parte domani, 27 novembre, con le qualificazioni ai Mondiali maschili “Fiba Men’s World Cup 2027 qualifiers”: l’Italia sul parquet alle 20 contro l’Islanda ... Lo riporta tuttosport.com
Il basket internazionale resta su Dazn - Annuncia il rinnovo dei diritti per la trasmissione delle principali competizioni FIBA, maschili e femminili, fino al 2029 ... Scrive corrieredellosport.it
DAZN, rinnovo diritti basket FIBA porta grande basket internazionale fino al 2029 - Dazn annuncia il rinnovo dei diritti per la trasmissione delle principali competizioni Fiba, maschil... Come scrive digital-news.it