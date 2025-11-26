DAZN rinnovo diritti basket FIBA porta grande basket internazionale fino al 2029

DAZN annuncia il rinnovo dei diritti per la trasmissione delle principali competizioni FIBA, maschili e femminili, fino al 2029, portando in app quattro anni di grande basket internazionale per tutti gli appassionati e consolidando una collaborazione avviata nel 2023. L’accordo comprende l’intero ciclo delle qualificazioni e delle grandi rassegne internazionali, con le partite delle Nazionali com. 🔗 Leggi su Digital-news.it

