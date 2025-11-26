DAZN caos in Belgio | UFFICIALE interrotta la trasmissione del campionato
Dopo il terremoto del recente passato in Francia, anche in Belgio si scatena il terremoto relativo ai diritti tv: DAZN lascia al buio il campionato belga, il motivo Momento delicatissimo per DAZN e per il campionato belga. Il broadcaster, solamente pochi mesi fa, si era assicurato i diritti della Jupiter League per il quinquennio 2025-2030. Un’esperienza che però, almeno per il momento, pare già essersi conclusa. Dall’azienda è arrivato infatti l’annuncio ufficiale di rescissione immediata del contratto, inviata alla lega calcistica. – Calciomercato. 🔗 Leggi su Calciomercato.it
“Il contratto termina oggi, siamo delusi ma non c’erano alternative”: Dazn non trasmetterà più le partite in Belgio - La stagione è appena cominciata, ma i tifosi delle squadre in Belgio potrebbero non vedere più le partite in televisione. Secondo ilfattoquotidiano.it
DAZN lascia al buio il calcio belga, “il contratto termina con effetto immediato”: tifosi disperati - Bufera nel calcio belga per la guerra scoppiata sui diritti TV tra DAZN, Lega e aziende che si sono ritirate a stagione in corso ... Si legge su fanpage.it
Dazn, stop al contratto con la Lega calcio belga - Dopo il fallimento in Francia, segue il Belgio: Dazn ha comunicato alla Pro League la rescissione del contratto per il quinquennio 2025- msn.com scrive