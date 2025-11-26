DAZN caos in Belgio | UFFICIALE interrotta la trasmissione del campionato

Dopo il terremoto del recente passato in Francia, anche in Belgio si scatena il terremoto relativo ai diritti tv: DAZN lascia al buio il campionato belga, il motivo Momento delicatissimo per DAZN e per il campionato belga. Il broadcaster, solamente pochi mesi fa, si era assicurato i diritti della Jupiter League per il quinquennio 2025-2030. Un’esperienza che però, almeno per il momento, pare già essersi conclusa. Dall’azienda è arrivato infatti l’annuncio ufficiale di rescissione immediata del contratto, inviata alla lega calcistica. – Calciomercato. 🔗 Leggi su Calciomercato.it

