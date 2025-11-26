Davide Erba piano di rientro dai debiti entro due mesi o sarà fallimento
Monza, 26 Novembre 2025 - Ha ottenuto dai giudici monzesi una proroga di altri due mesi, fino a metà gennaio, per presentare un piano di rientro dai debiti ed evitare il fallimento chiesto dalla Procura di M onza, Davide Erba, l'imprenditore 44enne di Biassono (che ora vive a Dubai ), ex proprietario del Seregno Calcio, indagato per bancarotta fraudolenta anche nel suo ruolo di editore de "Il Cittadino", storico bisettimanale brianzolo. Davide Erba La richiesta e le accuse. Il Tribunale di Monza ha accolto la richiesta presentata dall'avvocato di Erba, Gianluca Minniti, di concedere un termine a favore delle società coinvolte, oltre al Cittadino, anche la Midarex di elettronica e la Midatronics di informatica. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it
