Davide Donati | Non sono un velocista puro un altro anno da U23 mi farà bene Lorenzo Finn il punto di riferimento

Reduce da una stagione in cui ha trovato la sua prima vittoria in una gara tra i professionisti al Giro di Vallonia e ha sfiorato il successo alla Settimana Internazionale Coppi e Bartali, Davide Donati si è imposto come uno dei giovani italiani più interessanti del panorama ciclistico. Nonostante i risultati, mantiene un approccio lucido e realistico: sente di avere ancora margini di crescita, di doversi scoprire completamente e di voler sfruttare al massimo un altro anno tra gli Under23, anche grazie al supporto del CT Marino Amadori. Con uno sguardo ammirato verso compagni come Lorenzo Finn e con il sogno della Parigi–Roubaix, Donati racconta la sua evoluzione e le ambizioni per il 2026 nel vivaio della Red Bull Bora Hansgrohe. 🔗 Leggi su Oasport.it

