David via dalla Juventus a gennaio? Tutta la verità sul futuro del canadese dopo le voci di queste ultime settimane | il punto sull’attaccante

di Luca Fioretti David via dalla Juventus? L’attaccante è costato molto tra ingaggio e commissioni: la società ci punta e l’ipotesi scambio con Gimenez è irrealistica. Il gol decisivo segnato in pieno recupero nella gelida trasferta norvegese contro il Bodo Glimt ha ridato il sorriso a Jonathan David e ha regalato alla Juventus tre punti fondamentali per il cammino in Champions League. Quella rete, arrivata al 91?, non è stata solo una liberazione per l’attaccante canadese, che non segnava dalla prima giornata di campionato, ma anche una conferma della volontà della società di proteggere un investimento che, numeri alla mano, è stato tutt’altro che “a costo zero”. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com

