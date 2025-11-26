David Luiz torna a segnare in Champions League a 38 anni | l'ultimo gol contro la Roma nel 2017

Fanpage.it | 26 nov 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

David Luiz ha rotto un digiuno che in Champions League durava da otto anni: con il Pafos ha segnato il primo gol in Europa dal 2017 fermando il Monaco sul 2-2. 🔗 Leggi su Fanpage.it

Immagine generica

Leggi anche questi approfondimenti

david luiz torna segnareDavid Luiz torna a segnare in Champions League a 38 anni: l’ultimo gol contro la Roma nel 2017 - David Luiz ha rotto un digiuno che in Champions League durava da otto anni: con il Pafos ha segnato il primo gol in Europa dal 2017 fermando il Monaco sul 2- Riporta fanpage.it

david luiz torna segnarePafos-Monaco, David Luiz torna al gol in Champions League dopo otto anni - Il calciatore brasiliano ex Chelsea ed Arsenal non segnava nella massima competizione europea dal 2017 contro la Roma ... Secondo msn.com

Clamoroso David Luiz, l'ex Chelsea torna a giocare in Europa - L'ex difensore del Chelsea e della Nazionale brasiliana, David Luiz, torna a sorpresa in Europa per giocare con il Pafos a Cipro, il cui direttore sportivo è l'ex Udinese Cristiano Giaretta. calciomercato.com scrive

Cerca Video su questo argomento: David Luiz Torna Segnare