David Juve, tutte le statistiche relative all’attaccante canadese dopo il gol e la vittoria in Champions League contro il Bodo Glimt. Il tocco sotto misura al minuto 91 non ha solamente regalato alla Juve tre punti vitali per la classifica del girone e la prima vittoria europea dell’era Spalletti. La rete del 3-2 contro il BodøGlimt ha rappresentato un vero e proprio scossone temporale per Jonathan David. L’attaccante canadese, arrivato a Torino in estate a parametro zero tra grandi aspettative e recenti difficoltà di ambientamento, ha scelto la notte più fredda e complicata per riscaldare il suo ruolino di marcia internazionale, interrompendo un digiuno che iniziava a pesare. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com

© Juventusnews24.com - David Juve, la rinascita di Ice-man in Norvegia: gol che vale il riscatto e sfata un grande tabù. Dentro alla partita del numero 30