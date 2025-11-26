David Juve la rinascita di Ice-man in Norvegia | gol che vale il riscatto e sfata un grande tabù Dentro alla partita del numero 30

Juventusnews24.com | 26 nov 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

David Juve, tutte le statistiche relative all’attaccante canadese dopo il gol e la vittoria in Champions League contro il Bodo Glimt. Il tocco sotto misura al minuto 91 non ha solamente regalato alla Juve tre punti vitali per la classifica del girone e la prima vittoria europea dell’era Spalletti. La rete del 3-2 contro il BodøGlimt ha rappresentato un vero e proprio scossone temporale per Jonathan David. L’attaccante canadese, arrivato a Torino in estate a parametro zero tra grandi aspettative e recenti difficoltà di ambientamento, ha scelto la notte più fredda e complicata per riscaldare il suo ruolino di marcia internazionale, interrompendo un digiuno che iniziava a pesare. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com

david juve la rinascita di ice man in norvegia gol che vale il riscatto e sfata un grande tab249 dentro alla partita del numero 30

© Juventusnews24.com - David Juve, la rinascita di Ice-man in Norvegia: gol che vale il riscatto e sfata un grande tabù. Dentro alla partita del numero 30

News recenti che potrebbero piacerti

david juve rinascita iceJonathan David torna 'Ice Man' nella serata più importante per la Juve - Per uno che è arrivato a Torino con il soprannome “The Ice Man”, quel tocco gelido al 92’ potrebbe essere il punto di svolta. Come scrive it.blastingnews.com

david juve rinascita iceJuventus, la rivelazione di Yildiz, il retroscena di Spalletti e il futuro di David e Openda - Yildiz accende la notte di Bodo per la prima vittoria stagionale in Champions League della Juventus. Da sport.virgilio.it

david e le gerarchie dell'attacco della juve - In primis, per il canadese è certamente una questione di fiducia: arrivato in estate con la prospettiva di essere il nuovo riferimento d'attacco della Juve, si è ritrovato a dover convivere con una ... Come scrive gazzetta.it

Cerca Video su questo argomento: David Juve Rinascita Ice