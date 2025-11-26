Datemi la cocaina una 23enne semina il panico al Fatebenefratelli Urla e oggetti lanciati poi picchia un’infermiera

Milano, 26 novembre 2025 – Urla. Oggetti lanciati a terra. Fuori di sè, ha m almenato un'infermiera facendola cadere e causandole traumi guaribili in 9 giorni. A seminare il panico ieri alle 22 al pronto soccorso dell' ospedale Fatebenefratelli è stata una ragazza di 23 anni, italiana, alla fine arrestata per lesioni dalla polizia di Stato. La richiesta di cocaina e l’aggressione . In base a quanto emerso, la ragazza era in stato di alterazione psicofisica e pretendeva dosi di cocaina dal personale medico. Per questo si è presentata al triage del pronto soccorso. Il personale ha provato a calmarla ma non è stato possibile: la giovane scagliava pugni al vetro che separa l'area del pubblico da quella riservata al personale e chiedeva insistentemente droga. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

