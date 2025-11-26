Dasvidania Rimini | Pochi turisti e costi alti L’albergo trasloca a Mosca

"Dasvidania, Rimini". Lo Stupido Hotel di Miramare saluta la città dopo quasi dieci anni di attività. Chiude i battenti e riaprirà a Mosca, in un immobile moderno nel cuore della capitale russa. Una scelta che, come spiega il gestore Fabio Silva, è stata presa a malincuore anche se dettata principalmente da questioni di sostenibilità economica. "Negli ultimi anni le condizioni del mercato sono cambiate profondamente – chiarisce l’imprenditore –. I costi di gestione sono aumentati in modo significativo, mentre i margini operativi, per attività come la mia, si sono ridotti sempre di più. In altre città del mondo, invece, il rapporto tra costi e opportunità è ancora più favorevole e permette di programmare con più realismo". 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

