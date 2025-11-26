Das Blaue Wunder un embrione Blue Klein che si fa rito di passaggio

Bergamo. Un luogo di passaggio, un portale geografico e temporale, luogo liminale capace di mostrare il senso del viaggio e l’introspezione necessaria ad una piena presa di coscienza di un atto di metamorfosi. Un passaggio attivo, con al centro una scultura di un bambino immersa nell’International Klein Blue dell’artista francese, è protagonista di “Das Blaue Wunder”, intervento site-specific del collettivo FerrarioFreres, presentato a SANBE15C gallery fino a sabato 13 dicembre (da giovedì a sabato, 18-20). Una scultura, una prua guidata da un nocchiero adolescente, sembra emergere da una parete dello spazio, circondata da cinque immagini fotografiche. 🔗 Leggi su Bergamonews.it