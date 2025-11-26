Dal 28 novembre 2025 sarà disponibile su tutte le piattaforme digitali “Mi faccio forza”, il nuovo singolo di Darma, pubblicato per The Saifam Group. Un brano che mette al centro una parola spesso abusata ma raramente raccontata con sincerità: resilienza. Qui, però, non è la resilienza “da slogan”, ma quella vera, fatta di giornate storte, pensieri pesanti e piccoli appigli a cui aggrapparsi per non crollare. Un brano che parla di demoni interiori e di luce guida. “Mi faccio forza” è una canzone che attraversa il conflitto interno di chi vive momenti di tristezza, apatia e sopraffazione emotiva. 🔗 Leggi su Spettacolo.periodicodaily.com

© Spettacolo.periodicodaily.com - Darma torna con “Mi faccio forza”: dal 28 novembre 2025 il nuovo singolo tra fragilità, lucidità e resilienza