C’è un’espressione che tutti abbiamo sentito almeno una volta: “la vita è una scuola”. È una frase che può suonare motivazionale, ma anche crudele, soprattutto quando ti senti in ritardo, fuori posto, come se stessi collezionando insufficienze. Da qui nasce “Rimandato a settembre”, il nuovo brano di Daniele Incicco, una canzone che prende l’immaginario della bocciatura e lo trasforma in consapevolezza. Ospite di Unplugged Playlist con Sofia Riccaboni, Incicco racconta con sincerità che il titolo è volutamente “fuori stagione”: non importa il mese, non importa il calendario. Le canzoni – quelle vere – escono quando sono pronte. 🔗 Leggi su Dailyshowmagazine.com

© Dailyshowmagazine.com - Daniele Incicco presenta “Rimandato a settembre”: quando sentirsi “bocciati” diventa una nuova partenza