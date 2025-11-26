Dalle luci alle ombre i due lati espressivi dell’Arte Informale di Elena Matei

Ogni personalità nasconde in sé due lati apparentemente opposti ma tuttavia parte della stessa unità percettiva, tanto quanto la realtà è costituita da dissonanze e antagonismi energetici in virtù dei quali si attua costantemente il miracolo della rigenerazione, della rinascita e del contrasto funzionale alla vita stessa. Alcuni artisti mettono in evidenza, nella loro produzione, proprio quell'antitesi, quell'alternanza di luminosità positiva e di buio introspettivo di cui hanno bisogno per manifestare con pienezza la loro indole espressiva. Elena Matei sceglie l'assenza di forma per lasciar fluire liberamente sulla tela tutte quelle tonalità che di volta in volta sente affini al suo pensiero del momento, senza riflettere bensì semplicemente lasciandosi guidare dall'istinto che parla un linguaggio diverso da quello della mente e che la induce a prendere atto in maniera più consapevole delle sensazioni interiori che guidano la sua mano.

