Dalle Dolomiti alla Valle d' Aosta i migliori ristoranti in montagna da provare ora

26 nov 2025

Iniziano le prime nevicate e a molti piace immergersi nel tepore di un buon ristorante sulle Alpi. Ma dove sono i migliori ristoranti in montagna? E cosa mangiare da quelle parti? Alta cucina, pochi tavoli (a volte solo tre) e un riguardo speciale verso le materie prime locali. Sembra che i cuochi – stellati, aspiranti astri o coscienziosi ricercatori – si siano alleati tra loro per usare ingredienti insoliti che si trovano solo nelle loro valli, con la missione di far conoscere sapori nuovi. Ma c'è anche chi ha deciso anche di portare nei suoi minuscoli borghi un po' di mondo, con tecniche e spezie esotiche. 🔗 Leggi su Gqitalia.it

