Dalla scuola alla piazza Il messaggio degli studenti | Non restiamo a guardare

di Rossella Conte FIRENZE C’erano guance dipinte di rosso, felpe, sciarpe, nastri e piccoli segni che ieri mattina, sul palco e tra la folla, hanno trasformato il cortile di Palazzo Vecchio in un’unica voce collettiva: quella degli studenti e degli insegnanti che hanno partecipato al flash mob organizzato dal nostro giornale per dire basta alla violenza sulle donne. Erano tantissimi, arrivati dalle scuole di Firenze e dintorni, un’onda composta e determinata che ha occupato lo spazio pubblico con la forza pacata di chi sa che l’ educazione è l’unica strada possibile per cambiare davvero le cose. 🔗 Leggi su Lanazione.it

