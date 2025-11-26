Dalla scuola alla piazza Il messaggio degli studenti | Non restiamo a guardare
di Rossella Conte FIRENZE C’erano guance dipinte di rosso, felpe, sciarpe, nastri e piccoli segni che ieri mattina, sul palco e tra la folla, hanno trasformato il cortile di Palazzo Vecchio in un’unica voce collettiva: quella degli studenti e degli insegnanti che hanno partecipato al flash mob organizzato dal nostro giornale per dire basta alla violenza sulle donne. Erano tantissimi, arrivati dalle scuole di Firenze e dintorni, un’onda composta e determinata che ha occupato lo spazio pubblico con la forza pacata di chi sa che l’ educazione è l’unica strada possibile per cambiare davvero le cose. 🔗 Leggi su Lanazione.it
Altri contenuti sullo stesso argomento
PIAZZA ARMERINA- FURTI ALLA SCUOLA MEDIA RONCALLI. NELLA NOTTE TRA SABATO E DOMENICA, ANCORA UN’INTRUSIONE NELL’EDIFICIO DI VIA LIBERTÀ.INDAGA LA POLIZIA DI STATO. LA RABBIA DELLA DIRIGENTE SCOLASTICA VILMA - facebook.com Vai su Facebook
Gli #studenti in piazza in tutta Italia: la protesta per la #scuola, la #Palestina e il #clima Vai su X
Dalla scuola alla piazza. Il messaggio degli studenti: "Non restiamo a guardare" - Un’ondata di gioventù ha invaso il Cortile della Dogana per rompere il silenzio. Scrive lanazione.it
Studenti in piazza per una scuola sicura e accessibile - Gli studenti denunciano anche le difficoltà vissute da chi appartiene a fasce sociali più fragili o da chi non rientra nella “normatività” dei corpi scolastici: «Lo spazio scolastico è attraversabile ... Riporta riviera24.it
Studenti, oggi lo sciopero in Italia per la scuola e il clima. A Roma il "No Meloni Day" - Leggi su Sky TG24 l'articolo Studenti, oggi lo sciopero in Italia per la scuola e il clima. Scrive tg24.sky.it