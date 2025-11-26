Dalla memoria alla prevenzione il terremoto non è solo ricordo

Tempo di lettura: 2 minuti “ Fate presto. Dalla memoria alla prevenzione. 45° Anniversario del Terremoto dell’Irpinia” e’ questo il titolo della tavola rotonda organizzata per venerdì 28 novembre presso il Teatro Carlo Gesualdo di Avellino. Il convegno si aprirà alle ore 10.30 con i saluti istituzionali e l’introduzione ai lavori di Mario Bellizzi Comandante Vigili del Fuoco di Avellino, del Prefetto – Giuliana Perrotta Commissario Straordinario Comune di Avellino, di Rizieri Buonopane Presidente Provincia di Avellino, del Prefetto Fabio Ciciliano Capo Dipartimento Protezione Civile e del Prefetto Matteo Piantedosi -Ministro dell’Interno. 🔗 Leggi su Anteprima24.it © Anteprima24.it - “Dalla memoria alla prevenzione”, il terremoto non è solo ricordo

