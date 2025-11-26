Dalla Francia alla Germania è resa dei conti con la minaccia della confraternita islamica

Ilfoglio.it | 26 nov 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

“Dieci anni dopo il 13 novembre, l’islamismo sta vincendo la battaglia culturale”, dice sconfortato Gilles Kepel al Figaro. Un gruppo di lavoro presieduto dalla senatrice Jacqueline Eustache-Brinio. Contenuto a pagamento - Accedi al sito per abbonarti. 🔗 Leggi su Ilfoglio.it

dalla francia alla germania 232 resa dei conti con la minaccia della confraternita islamica

© Ilfoglio.it - Dalla Francia alla Germania, è resa dei conti con la minaccia della confraternita islamica

Contenuti che potrebbero interessarti

francia germania 232 resaDalla Francia alla Germania, &#232; resa dei conti con la minaccia della confraternita islamica - Dai nuovi allarmi in Francia e Germania ai primi divieti negli Stati Uniti: la rete dei Fratelli musulmani avanza attraverso infiltrazioni, proselitismo e investimenti miliardari, mentre l’Europa fati ... Si legge su ilfoglio.it

Francia-Gb-Germania all'Iran, evitare azioni di escalation - Francia, Regno Unito e Germania hanno messo in guardia l'Iran contro "azioni di escalation" in seguito alla reintroduzione delle sanzioni Onu dopo il fallimento dei colloqui nucleari. Riporta ansa.it

Cerca Video su questo argomento: Francia Germania 232 Resa