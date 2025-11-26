Dalla Francia alla Germania è resa dei conti con la minaccia della confraternita islamica
"Dieci anni dopo il 13 novembre, l'islamismo sta vincendo la battaglia culturale", dice sconfortato Gilles Kepel al Figaro. Un gruppo di lavoro presieduto dalla senatrice Jacqueline Eustache-Brinio.
Dalla Francia alla Germania, è resa dei conti con la minaccia della confraternita islamica - Dai nuovi allarmi in Francia e Germania ai primi divieti negli Stati Uniti: la rete dei Fratelli musulmani avanza attraverso infiltrazioni, proselitismo e investimenti miliardari, mentre l’Europa fati ... Si legge su ilfoglio.it
Francia-Gb-Germania all'Iran, evitare azioni di escalation - Francia, Regno Unito e Germania hanno messo in guardia l'Iran contro "azioni di escalation" in seguito alla reintroduzione delle sanzioni Onu dopo il fallimento dei colloqui nucleari. Riporta ansa.it