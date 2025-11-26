Dal furto all' ingiuria deve scontare la pena residua | 70enne arrestato e portato in carcere
Lo scorso pomeriggio, i carabinieri della stazione di Cesena hanno arrestato un 70enne, in esecuzione dell’ordine di carcerazione emesso dall’ufficio Esecuzioni Penali della procura della Repubblica di Forlì, dovendo espiare la pena residua di dieci mesi e 27 giorni di reclusione oltre alla multa. 🔗 Leggi su Cesenatoday.it
