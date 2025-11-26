Dal cambiamolo al teniamolo La legge elettorale e il Pd riformista solo quando conviene
Ma quanto è bello il Rosatellum bis! Questa esclamazione è diventata ormai il mantra di un centrosinistra che si sta aggrappando ai successi ottenuti dal campo largo alle ultime elezioni regionali nel Centro-Sud d'Italia (tra l'altro ampiamente prevedibili e scontati) per potere sperare a una vittoria alle Politiche del 2027 mantenendo in vigore l'attuale legge elettorale. Lo ha dichiarato in maniera chiara un autorevole esponente del Partito Democratico come Andrea Orlando: " Il centrodestra lo sappia: questo sistema di voto non si cambia ". Motivo? In base ai risultati registrati nelle consultazioni locali soprattutto in Campania e in Puglia (le cui dinamiche alle urne non possono minimamente essere messe sullo stesso piano per la scelta del prossimo Parlamento) e i sondaggi, i partiti di opposizioni sono tutti in brodo di giuggiole in quanto convinti che - con l'ammucchiatona totale in un'unica coalizione - possano beffare Giorgia Meloni e sottrarne seggi nei collegi uninominali. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it
