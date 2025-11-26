Dal 2026 cambiano i test Euro Ncap non solo crash test
(Adnkronos) – Cambiano le automobili e cambiano anche i test per valutare il loro livello di sicurezza, anche in considerazione dei pericoli posti – per i modelli elettrici – dai rischi connessi alla presenza delle batterie. Per questo, dopo le critiche rivolte a un sistema che in pratica garantiva una 'uniformità' di riconoscimenti delle 5 . 🔗 Leggi su Periodicodaily.com
Dal 2026 cambiano i test Euro Ncap, non solo crash test - In dettaglio dal prossimo anno le valutazioni Euro Ncap saranno strutturate in quattro Fasi di Sicurezza, ciascuna con un punteggio su 100 ed espressa in percentuale. Secondo adnkronos.com
Euro NCAP rivoluziona i crash test. Dal 2026 valutazioni più realistiche, anche sul "fastidio" degli ADAS - L’ente europeo introduce dal 2026 una valutazione in quattro fasi per test più realistici, severi e adatti alle tecnologie dei veicoli moderni ... Lo riporta dmove.it