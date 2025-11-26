Dal 1° dicembre in un’unica soluzione il biglietto treno + bus Cortona Link

Arezzo, 26 novembre 2025 – A partire dal 1° dicembre sarà possibile acquistar e in un’unica soluzione il biglietto treno+bus “Cortona Link” di Trenitalia, per raggiungere o partire dal centro storico di Cortona. Il titolo di viaggio sarà valido sia sui treni del Regionale di Trenitalia, con partenza e arrivo alla stazione ferroviaria di Camucia-Cortona, sia sugli autobus Tiemme della linea SU5, che collegano la stazione ferroviaria stessa con Cortona Centro–Piazza Garibaldi, principale punto di accesso al centro storico e riferimento per residenti e turisti. Il biglietto con destinazione finale o partenza “Cortona Centro – Piazza Garibaldi” sarà acquistabile esclusivamente attraverso i canali di acquisto di Trenitalia: sito web, app ufficiale e biglietterie autorizzate. 🔗 Leggi su Lanazione.it

