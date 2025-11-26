Le vittorie casalinghe di Livorno, 3-1 alla Torres, e Perugia, 2-1 alla Vis Pesaro, nei posticipi del lunedì, hanno reso ancora più grave la sconfitta granata col Bra di venerdì sera, prima gara del girone B di questo lungo week end. Il Pontedera ha conservato comunque la sua posizione di classifica, quella del 15esimo posto, il primo utile ad evitare i play out, ma a 4 giornate dalla fine del girone di andata il margine di 4 punti sulla zona spareggi si è drasticamente ridotto, passando da +4 a +1 nel giro di 90 minuti. Davanti, due punti sopra, stanno la Sambenedettese e la Juventus Next Gen, ma oggi alle 15 i bianconeri giocano il recupero in casa del Gubbio. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

© Sport.quotidiano.net - Dai posticipi non arrivano buone notizie. La zona playout è più vicina per i granata