Dai pagamenti al bollettino postale | dal primo dicembre cambia tutto per i passaporti | le cose da sapere

Dal 1° dicembre entra ufficialmente in vigore una delle modifiche più significative degli ultimi anni per quanto riguarda il rilascio dei passaporti. La Polizia di Stato ha infatti annunciato l’adozione di un nuovo sistema di pagamento, che manda definitivamente in pensione il tradizionale bollettino postale, utilizzato per decenni come modalità unica per il versamento del contributo richiesto per il documento. A questa novità si aggiunge anche un lieve aggiornamento dell’importo: la somma da versare passa da 42,50 a 42,70 euro, adeguamento reso necessario per uniformare i servizi alle nuove piattaforme di pagamento digitale. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it © Ilgiornale.it - Dai pagamenti al bollettino postale: dal primo dicembre cambia tutto per i passaporti: le cose da sapere

