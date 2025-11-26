D' Agnese Idi | Sistemi virtuali e Ia a supporto e a misura dei pazienti

Roma, 26 nov. (Adnkronos Salute) - "Il progetto che abbiamo portato avanti in Idi, nato nel 2021, è molto importante e utilizza agenti virtuali, dotati di intelligenza artificiale, per dare tutto il supporto necessario ai pazienti che si rivolgono alla nostra struttura". Questi strumenti "sono in grado di prenotare prestazioni come se fossero operatori umani del call center, possono gestire le richieste di informazioni, le preparazioni agli esami, i recall per evitare i no-show e possono dare informazioni su tutta l'attività che rilevano riguardo le necessità del paziente, al fine di poter dare un'offerta ai nostri cittadini in linea con i loro bisogni". 🔗 Leggi su Iltempo.it © Iltempo.it - D'Agnese (Idi): "Sistemi virtuali e Ia a supporto e a misura dei pazienti"

