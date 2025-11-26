Dagli screening oncologici ai test sul diabete l' open day dell' Asp fa tappa a Camporeale
Prosegue il percorso degli open day itineranti dell’Asp di Palermo dedicati alla prevenzione e alla promozione della salute sul territorio. Domani (giovedì 27 novembre) il villaggio della salute sarà a Camporeale, a disposizione degli utenti dalle ore 10 alle 15.30 all’interno dell’atrio Principe. 🔗 Leggi su Palermotoday.it
