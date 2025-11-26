Se pensate che una volta fatto un provino per una parte, un attore possa solo essere o ingaggiato o rifiutato, sappiate che esiste una terza opzione: essere preso per un ruolo completamente diverso! È proprio così che è successo a tanti attori nel mondo del cinema e delle serie tv. Si sono presentati con l’obiettivo di interpretare un personaggio a cui si sentivano affini o che li stimolava e li è stata offerta una parte completamente diversa. Sono andati al provino per essere i protagonisti e hanno finito col trasformarsi in antagonisti. Il destino ha invertito i ruoli, ha cambiato completamente la loro strada verso il successo e il regista ha visto la scintilla di un personaggio negli occhi di chi pensava di essere perfetto per un altro ruolo. 🔗 Leggi su Cinemaserietv.it

© Cinemaserietv.it - Da un ruolo all’altro: i casting che hanno ribaltato il destino degli attori