Da sette anni per tentato omicidio a nove mesi minacce | condannata la donna entrata all’ospedale di Chieri con un coltello di 30 cm
Il pubblico ministero Roberto Furlan chiedeva una condanna a sette anni di carcere, con l’accusa di tentato omicidio. Il collegio delle giudici presieduto da Immacolata Iadeluca ha stabilito una pena di nove mesi di reclusione, sospesa con la condizionale, per il reato di minacce. Termina così. 🔗 Leggi su Torinotoday.it
Scopri altri approfondimenti
Iscrizioni aperte per la Horn Attacke che festeggia sette anni di storia. Il duathlon da Bolzano al Corno del Renon si corre il 7 marzo - facebook.com Vai su Facebook
Da sette anni (per tentato omicidio) a nove mesi (stalking): condannata la donna entrata all’ospedale di Chieri con un coltello di 30 cm - Qualche ora dopo il decesso, è tornata in ospedale con un coltello di 30 cm (20 cm di lama) nascosto sotto ai vestiti. Come scrive torinotoday.it
Accusata di tentato omicidio, viene condannata per stalking: nove mesi di pena. Ma non farà un solo giorno di carcere - E alla fine il collegio ridimensiona i capi d'accusa Una vicenda che si chiude con una pena molto diversa da quel ... Scrive msn.com
Accoltella il cognato al parco, il pubblico ministero: «Condanna a 7 anni» - È quanto ha chiesto il pm Davide Romanelli per Alessandro Cari, 56enne di etnia sinti residente ... Secondo ilgazzettino.it