Da propio ad avvolte e pultroppo ecco la top 10 degli strafalcioni

Roma, 26 nov. - (Adnkronos) - Strafalcioni da Oscar, supposizioni imbarazzanti e convinzioni infondate, oggi quasi 7 italiani su 10 (68%) litigano con la grammatica e commettono errori inquietanti nello scritto, ma anche nel parlato. Una problematica che secondo gli esperti è anche frutto dell'abuso di internet e dell'uso di neologismi e anglicismi, che hanno reso gli italiani incapaci di scrivere e di formulare a volte un ragionamento sensato nel proprio idioma. 'Qual'è', 'pultroppo', 'propio', 'avvolte', 'al linguine' senza dimenticare gli imperdibili 'c'è ne' e 'c'è né', gli errori degli italiani variano dall'apostrofo (62%), al congiuntivo (56%) passano per la declinazione dei verbi (50%) e la punteggiatura (52%). 🔗 Leggi su Iltempo.it © Iltempo.it - Da propio ad avvolte e pultroppo, ecco la top 10 degli strafalcioni

