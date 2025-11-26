Da nonna Rosa a oggi | la storia di una bottega diventata patrimonio di Puglia

Baritoday.it | 26 nov 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

A Putignano, nel cuore del territorio barese, c’è un luogo che da quasi un secolo racconta la storia del buon cibo italiano e della sua gente. È la Salumeria Bianco, storica attività di famiglia fondata nel 1936 da nonna Rosa, una donna che ha trasformato la propria dote in un progetto di. 🔗 Leggi su Baritoday.it

da nonna rosa a oggi la storia di una bottega diventata patrimonio di puglia

© Baritoday.it - Da nonna Rosa a oggi: la storia di una bottega diventata patrimonio di Puglia

Altri contenuti sullo stesso argomento

nonna rosa oggi storiaDa nonna Rosa a oggi: la storia di una bottega diventata patrimonio di Puglia - A Putignano, nel cuore del territorio barese, c’è un luogo che da quasi un secolo racconta la storia del buon cibo italiano e della sua gente. Scrive baritoday.it

Cerca Video su questo argomento: Nonna Rosa Oggi Storia