Da Noci a Warwick | la storia puccia pugliese che ha fatto innamorare l’Inghilterra

Baritoday.it | 26 nov 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Una coppia pugliese, marito e moglie, ha fatto conoscere la puccia made in Puglia in un piccolo borgo inglese. Si parla di Luigi Mongelli, originario di Noci in provincia di Bari e Giusy Gigante di Monteiasi, in provincia di Taranto. Dieci anni fa sono partiti entrambi, con la figlia di appena un. 🔗 Leggi su Baritoday.it

