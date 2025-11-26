Da Nizza Marciamo insieme contro la violenza sulle donne | ecco il programma

Apputnamento oggi mercoledì 26 novembre a Nizza di Sicilia dove partirà l'iniziativa “Marciamo inieme contro la violenza sulle donne per Sara Campanella e per tutte le vittime di femminicidio”. Evento organizzato dall'Associazione al Tuo fianco con la partecipazione del comune di Alì Terme e. 🔗 Leggi su Messinatoday.it

Altre letture consigliate

La notizia dell'improvvisa scomparsa di Guido Di Leone ci ha sconvolto: solo poche settimane fa lo applaudivamo entusiasti durante lo splendido concerto organizzato per la nostra rassegna al Duke Jazz Club. La sua anima buona e il suo amore per l'arte ci a - facebook.com Vai su Facebook

Nizza-Roma, dove vedere la partita di Europa League in tv e streaming - Oggi, mercoledì 24 settembre, alle ore 21 la Roma è impegnata in trasferta contro il Nizza, per la prima giornata della League Phase dell'Europa League. Segnala sport.sky.it

Nizza, ultrà della Roma contro la polizia. Risse e lanci di bottiglie: 103 fermati con sbarre di ferro, coltelli e martelli - Notte di risse e di fermi a Nizza tra ultrà della Roma in trasferta (stasera c’è la partita di Europa League proprio contro il club francese) e la polizia nel cuore della città vecchia. Si legge su roma.corriere.it

Nizza, la probabile formazione contro la Roma - Dopo l’inizio della Champions League della settimana scorsa, ora ai nastri di partenza c’è anche l’Europa League, che vede al via Roma e Bologna in rappresentanza dell’Italia. Come scrive gianlucadimarzio.com