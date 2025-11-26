Da genitore sono inorridito Salvini sul caso della famiglia del bosco | Lo Stato non può giudicare i modelli educativi è un precedente pericoloso

Orizzontescuola.it | 26 nov 2025

Il caso della famiglia del bosco continua ad alimentare lo scontro politico dopo le parole del ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti e vicepremier Matteo Salvini, che in diretta a “La Zanzara” su Radio 24 ha dichiarato di essere “inorridito” da un sistema che giudica modelli educativi e sociali diversi, confessando di avere fatto fatica a dormire pensando che, “al posto del letto e dei peluche”, i bambini vivano da notti in una casa famiglia. L'articolo . 🔗 Leggi su Orizzontescuola.it

