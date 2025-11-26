Da genitore sono inorridito Salvini sul caso della famiglia del bosco | Lo Stato non può giudicare i modelli educativi è un precedente pericoloso

Il caso della famiglia del bosco continua ad alimentare lo scontro politico dopo le parole del ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti e vicepremier Matteo Salvini, che in diretta a “La Zanzara” su Radio 24 ha dichiarato di essere “inorridito” da un sistema che giudica modelli educativi e sociali diversi, confessando di avere fatto fatica a dormire pensando che, “al posto del letto e dei peluche”, i bambini vivano da notti in una casa famiglia. L'articolo . 🔗 Leggi su Orizzontescuola.it

Essere genitore di chi soffre per il bullismo è una sfida. Il tuo amore e il tuo ascolto sono il primo rifugio. #acbsbullismo #bullismo #genitori #scuola @fanpiùattivi Antonio Vetere Social Mente Utili Oltre la "Ragazzata" - facebook.com Vai su Facebook

Il pensiero che i figli appartengano ai genitori è molto pericoloso, sono infatti persone indipendenti e titolari autonomi di diritti. Dire che mia figlia mi appartiene, mi apre la strada ad ogni tipo di abuso perché cancella il confine tra me e lei che è, invece, inviolab Vai su X

Salvini: “In Abruzzo sequestrati tre bimbi in maniera indegna”. Anm: “Sentenza stramotivata” - Il vicepremier: “Giudice e assistenti sociali d'Abruzzo non rompano le scatole”. Come scrive repubblica.it

Famiglia nel bosco, il caso diventa politico. Salvini contro i giudici, Meloni vuole l’ispezione - La giunta dell’Anm dell’Aquila replica alle accuse «giudicando inopportuno ogni tentativo di strumentalizzazione» ... Da repubblica.it

La «famiglia nel bosco», la preoccupazione di Meloni. Nordio chiede alla procura una relazione sui bambini tolti ai genitori. Salvini: «I tre piccoli sequestrati in maniera ... - Il ministro è stato chiamato dalla premier «colpita e preoccupata dalla vicenda» e che ha sollecitato «un intervento immediato», chiedendo di essere informata sull’iter giudiziario. Come scrive roma.corriere.it