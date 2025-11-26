Da Djokovic a Battocletti medaglie di legno che fanno la storia
AGI - "Nell’arte, nello sport, nella vita si può anche perdere, senza essere a tutti i costi eroi invincibili. Dobbiamo rivendicare anche il diritto alla fragilità, al non farcela, a non essere perfetti perché nessuno lo è. Nella vita mi sono sempre sentita più vicina ai quarti che agli ultimi che ai primi, a quelli che la cronaca sul momento sembra dimenticare ma che sulla distanza fanno anche la storia". Con queste parole, nella prefazione del libro ' Quarti di gloria' di Gerardo De Vivo e Serena Sartini (edizioni Lab DFG, pagg. 158 - 18,90 euro) Loredana Bertè rivendica con orgoglio di far parte del club dei quarti posti (arrivò ai piedi del podio al Festival di Sanremo 2019 col brano 'Cosa ti aspetti da me'). 🔗 Leggi su Agi.it
Dai un’occhiata anche a questi contenuti
CHI MEGLIO DI LUI? Solo Federer e Djokovic! Roger e Nole sono gli unici giocatori ad aver vinto più partite di fila di Sinner nei tornei indoor negli ultimi 40 anni! Il trionfo contro Auger-Aliassime porta Jannik a quota 26! Mamma miaaaaaaaaaaaaa #It - facebook.com Vai su Facebook
Festa italiana a Tokyo con super Nadia Battocletti: ha vinto due medaglie nello stesso Mondiale - Doppia festa Italia a Tokyo: Nadia Battocletti ancora sul podio mondiale;record di medaglie per la Nazionale (7), mai così tante in una competizione iridata. Riporta blitzquotidiano.it
Un’altra meraviglia di Battocletti: bronzo nei 5mila. Record di medaglie per l’Italia ai Mondiali di atletica: “È un sogno” - Dopo l’impresa che è valsa l’argento nei 10mila metri, ecco un’altra medaglia ai Mondiali di atletica di Tokyo: è bronzo nei 5mila metri. Si legge su ilfattoquotidiano.it
Battocletti bronzo, Italia record 7 medaglie! - 42): è la prima donna italiana a conquistare due medaglie nella stessa edizione dei Mondiali. Come scrive fidal.it