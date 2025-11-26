AGI - "Nell’arte, nello sport, nella vita si può anche perdere, senza essere a tutti i costi eroi invincibili. Dobbiamo rivendicare anche il diritto alla fragilità, al non farcela, a non essere perfetti perché nessuno lo è. Nella vita mi sono sempre sentita più vicina ai quarti che agli ultimi che ai primi, a quelli che la cronaca sul momento sembra dimenticare ma che sulla distanza fanno anche la storia". Con queste parole, nella prefazione del libro ' Quarti di gloria' di Gerardo De Vivo e Serena Sartini (edizioni Lab DFG, pagg. 158 - 18,90 euro) Loredana Bertè rivendica con orgoglio di far parte del club dei quarti posti (arrivò ai piedi del podio al Festival di Sanremo 2019 col brano 'Cosa ti aspetti da me'). 🔗 Leggi su Agi.it

© Agi.it - Da Djokovic a Battocletti, medaglie di legno che fanno la storia