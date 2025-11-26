Da Belém a Cortina quando la scienza è costretta a fare slalom giganti pur di arrivare sulle piste da sci

Wired.it | 26 nov 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

La Cop30 di Belém è finita senza riferimenti espliciti al futuro di un ecosistema fondamentale come quello alpino. Con le Olimpiadi di Milano Cortina 2026 alle porte, quale futuro per le montagne sempre meno bianche?. 🔗 Leggi su Wired.it

da bel233m a cortina quando la scienza 232 costretta a fare slalom giganti pur di arrivare sulle piste da sci

© Wired.it - Da Belém a Cortina, quando la scienza è costretta a fare slalom giganti pur di arrivare sulle piste da sci

Scopri altri approfondimenti

Cerca Video su questo argomento: Bel233m Cortina Scienza 232