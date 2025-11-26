Curling l’Italia sbaglia l’ultimo end e viene superata dalla Svizzera agli Europei | ora la partita decisiva per le semifinali

L’Italia è stata sconfitto dalla Svizzera con il punteggio di 9-8 agli Europei 2025 di curling maschile, in corso di svolgimento sul ghiaccio di Lohja (Finlandia). La nostra Nazionale è incappata nella seconda battuta d’arresto di questa rassegna continentale dopo quella rimediata all’extra-end contro la Cechia, ma resta al secondo posto in classifica generale con sei vittorie all’attivo alla vigilia della giornata conclusiva del round robin. Gli azzurri si trovano alle spalle dell’imbattuta Scozia (8-0) e condividono la piazza con la Svizzera (6-2), davanti a Germania e Svezia (5-3). Joel Retornaz e compagni sono in piena lotta per qualificarsi alle semifinali, riservate alle prime quattro classificate della fase a gironi: una vittoria contro la Scozia (giovedì 27 novembre, ore 13. 🔗 Leggi su Oasport.it

