Curling l’Italia batte la Svezia agli Europei | strappata la mano a Edin al decimo end! Semifinale ipotecata

L’Italia ha firmato un’autentica impresa agli Europei di curling maschile, in corso di svolgimento sul ghiaccio di Lohja (Finlandia): hanno sconfitto la Svezia del fenomeno Niklas Edin, uno dei giocatori più forti della storia. Sono riusciti nell’impresa di annichilire il Campione Olimpico di Pechino 2022, nonché sette volte Campione del Mondo e d’Europa, strappandogli la mano nel decimo end (complice anche un’imprecisione dello scandinavo), con una marcatura da due punti che entrerà nella storia del movimento tricolore. La nostra Nazionale si è imposta con il punteggio di 6-4 e ha conquistato la sesta vittoria in questa rassegna continentale su sette incontri disputati, rafforzando il secondo posto in classifica generale alle spalle dell’imbattuta Scozia (7-0) e restando davanti a Svizzera (5-2), Svezia (5-2) e Germania (4-3). 🔗 Leggi su Oasport.it

