Cuori in oratorio | Orizzonti Futuri dona defibrillatore ai Salesiani per la sicurezza e la formazione
BRINDISI - Giovedì 4 dicembre prossimo, alle ore 18, presso l'Istituto salesiano di Brindisi, situato in via Appia 195, si terrà la cerimonia di consegna del progetto "Cuori in oratorio". L'evento si svolgerà nella sala Grazia Balsamo. L'iniziativa vedrà la donazione di un defibrillatore, una. 🔗 Leggi su Brindisireport.it
Altri contenuti sullo stesso argomento
BOOM… CI SIAMO! Il momento che aspettavamo è arrivato: il calendario completo del nostro Natale in oratorio è finalmente qui. Dietro ogni data, ogni attività, ogni dettaglio… ci sono mani che hanno lavorato, cuori che hanno sognato, giovani che hanno - facebook.com Vai su Facebook
"Cuori in oratorio": Orizzonti Futuri dona defibrillatore ai Salesiani per la sicurezza e la formazione - Giovedì 4 dicembre prossimo, alle ore 18, presso l'Istituto salesiano di Brindisi, situato in via Appia 195, si terrà la cerimonia di consegna ... brindisireport.it scrive