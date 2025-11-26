Cuori in oratorio | Orizzonti Futuri dona defibrillatore ai Salesiani per la sicurezza e la formazione

26 nov 2025

BRINDISI - Giovedì 4 dicembre prossimo, alle ore 18, presso l'Istituto salesiano di Brindisi, situato in via Appia 195, si terrà la cerimonia di consegna del progetto "Cuori in oratorio". L'evento si svolgerà nella sala Grazia Balsamo. L'iniziativa vedrà la donazione di un defibrillatore, una. 🔗 Leggi su Brindisireport.it

