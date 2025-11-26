Crunchyroll un anime della piattaforma lancia un avvertimento ufficiale in seguito all' allarme orsi

L'episodio più recente di Tojima Wants to Be a Kamen Rider ha inserito un avviso diretto agli spettatori, ricordando di non affrontare mai un orso nella realtà, una problematica in realtà piuttosto urgente in Giappone adesso. In Tojima Wants to Be a Kamen Rider, anime attualmente su Crunchyroll, compaiono avvisi straordinari: "Se incontri un orso, non combatterlo". L'anime riflette la recente ondata di attacchi di orsi in Giappone, unendo umorismo e sicurezza reale per i fan. Un eroe a modo suo. e un avviso serio per i fan In un episodio trasmesso il 23 novembre, Tanzaburo Tojima, protagonista della serie, si ritrova faccia a faccia con un orso.

