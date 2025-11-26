Crosetto incontra la Brigata Aosta in Qatar durante esercitazione internazionale

Il Ministro della Difesa Guido Crosetto, nel corso della sua visita in Qatar ha voluto incontrare le donne e gli uomini in divisa della Brigata "Aosta" presenti nel Paese medio orientale a margine delle esercitazioni frutto di una stretta collaborazione tra la Difesa italiana e del Qatar.

